Форвард збірної України Роман Яремчук має хороші перспективи продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні. Вест Хем, Арсенал і Вулверхемптон хотіли б його підписати.

Роман Яремчук цього року запланував трансфер у топ-лігу і використав Євро-2020 для збільшення популярності свого імені. 25-річний форвард Гента був одним з найкращих у складі України на турнірі. Він відзначився двома голами та одним асистом. Навіть у провальних для збірної матчах Роман виглядав пристойно.

Преса переконує, що після Євро-2020 три англійські клуби утвердилися в бажанні підписати Яремчука. За інформацією Eurosport, найближчим до трансферу є Вест Хем. "Молотобійці" серйозно розглядають можливість придбання Романа. Перші контакти нібито вже відбулися, а ціна питання – 17 мільйонів фунтів.

Вест Хему дуже потрібен форвард. Після продажу Аллє єдиний центрнап Антоніо не має конкуренції, а в періоди його травм на вістрі нападу виходив навіть Ярмоленко.

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На Яремчука також претендують Арсенал та Вулверхемптон, додає не надто авторитетний The Sun. У "вовків" центр атаки просів через важку травму Хіменеса. Оренда Вілліана Хосе з Реал Сосьєдада не виправдала очікувань, а робити ставку на 18-річного Фабіу Сілву ризиковано.

Мікель Артета має в розпорядженні Обамеянга, Ляказетта та ще кількох перспективних форвардів, але, за чутками, хоче взяти в Арсенал бомбардира з іншими характеристиками. Трансфер на Емірейтс, втім, найменш ймовірний для Яремчука.

У минулому сезоні українець провів 43 матчі за Гент, в яких відзначився 23 голами та 8 асистами.

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