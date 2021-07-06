"Якщо умовний Аякс зробить йому пропозицію, то я не думаю, що він буде зацікавлений. Роман хоче проявити себе на більш високому рівні. Тому він уважно стежить за спортивним проектом: вибирає не тільки на підставі того, що є фінансово привабливим.

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Ми очікуємо за нього пристойної суми. 15 мільйонів євро? Ми сподіваємося на значно більшу компенсацію", – наводить слова Луважа Voetbalbelgie.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Яремчуком цікавиться Мілан, Вест Хем і Вольфсбург. У минулому сезоні українець провів 43 матчі, відзначився 23 голами та 8 асистами.

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