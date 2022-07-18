Згідно з інформацією The Guardian, Вест Хем запропонував за гравця збірної Албанії та Челсі 25 млн фунтів стерлінгів, а потім покращив пропозицію до 30 млн з бонусами. Перемовини між клубами тривають. Зараз вони знаходяться на просунутій стадії.

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Очікується, що умови контракту із самим футболістом будуть узгоджені найближчим часом. Втім, на Армандо претендують ще кілька клубів – зокрема, Ньюкасл, Евертон та Саутгемптон. У попередньому сезоні Броя виступав на правах оренди саме за "святих", забивши 9 голів у 38 матчах.

Нараз Броя повернувся з передсезонного туру Челсі по США для лікування травми, яку він отримав там. Вважається, що вона не є серйозною.

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