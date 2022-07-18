Согласно информации The Guardian, Вест Хэм предложил за игрока сборной Албании и Челси 25 млн фунтов стерлингов, а затем улучшил предложение до 30 млн с бонусами. Переговоры между клубами продолжаются. Сейчас они находятся на продвинутой стадии.

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Ожидается, что условия контракта с самим футболистом будут согласованы в ближайшее время. Впрочем, на Армандо претендуют еще несколько клубов – в частности Ньюкасл, Эвертон и Саутгемптон. В предыдущем сезоне Броя выступал на правах аренды именно за "святых", забив 9 голов в 38 матчах.

Броя вернулся из предсезонного тура Челси по США для лечения травмы, которую он получил там. Считается, что она не серьёзна.

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