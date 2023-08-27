Вест Хем оформив трансфер Кудуса з Аякса, повідомляє офіційний сайт клубу. Мохаммед підписав контракт на 5 років з можливістю продовження ще на сезон.

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Аякс традиційно розкрив фінансові деталі. Вест Хем заплатив за Кудуса 43 мільйони євро відразу, а ще 3 мільйони нідерландці можуть отримати у вигляді бонусів.

Як інформує Sky Sports, неназваний клуб АПЛ спробував зірвати трансфер Кудуса, зробивши Аяксу пропозицію в суботу. Однак ганець дотримав слово Вест Хему.

У минулому сезоні Кудус відіграв за Аякс 42 матчі, відзначився 18 голами та 7 асистами. Особливо яскраво хавбек виступив на груповому етапі ЛЧ – 4+2 у 6 турах.

Кудус став третім новачком Вест Хема у це міжсезоння. Раніше клуб на гроші з продажу Райса підписав Едсона Альвареса та Джеймса Ворда-Прауса.