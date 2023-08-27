Ганский универсал Аякса Мохаммед Кудус продолжит карьеру в сильнейшей лиге мира.

Вест Хэм оформил трансфер Кудуса из Аякса, сообщает официальный сайт клуба. Мохаммед подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

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Аякс традиционно раскрыл финансовые детали. Вест Хэм заплатил за Кудуса 43 миллиона евро сразу, а еще 3 миллиона нидерландцы могут получить в виде бонусов.

Как информирует Sky Sports, неназванный клуб АПЛ попытался сорвать трансфер Кудуса, сделав Аяксу предложение в субботу. Однако ганец сдержал слово Вест Хэму.

В прошлом сезоне Кудус отыграл за Аякс 42 матча, отличился 18 голами и 7 ассистами. Особенно ярко хавбек выступил на групповом этапе ЛЧ – 4+2 в 6 турах.

Кудус стал третьим новичком Вест Хэма в это межсезонье. Ранее клуб на деньги с продажи Райса подписал Эдсона Альвареса и Джеймса Уорда-Прауса.