Фулхем зіграв унічию з Вест Хемом у 23 турі АПЛ. Дивіться відеогляд матчу Фулхем – Вест Хем на "Футбол 24".

Хоча жодній із команд так і не вдалося відкрити рахунок, поєдинок видався жвавим із чималою кількістю моментів. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі і встиг пограти на позиціях вінгера та центрфорварда.

Вест Хем не зумів обіграти Фулхем і посунути Ліверпуль – велика втрата та блідий тайм Ярмоленка на різних позиціях

Ця нічия не дозволила Вест Хему застрибнути у зону Ліги чемпіонів, від якої підопічних Девіда Мойєса відділяє лише одне очко. Безвиграшна серія Фулхема сягнула 12 поєдинків, тому місце в зоні вильоту виглядає закономірно.