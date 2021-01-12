Лондонський Вест Хем приєднався до боротьби за 26-річного поляка, на якого претендують мадридський Атлетіко та Марсель. У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір неаполітанців.

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Журналіст Чіро Венерато в ефірі "La Domenica Sportiva" на Rai TV повідомив, що "молоти" вже зробили пропозицію Наполі. Вест Хем готовий заплатити за цей трансфер 7 млн євро. Раніше "партенопейці" вимагали не менше 10 млн за гравця, який влітку стане вільним агентом.

Відзначимо, що таким чином Вест Хем перебив пропозиції конкурентів, які давали за Міліка 5 млн євро. Лондонці вимушені шукати нового нападника, оскільки продали Себастьяна Аллє в Аякс.

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