Лондонский Вест Хэм присоединился к борьбе за 26-летнего поляка, на которого претендуют мадридский Атлетико и Марсель. В нынешнем сезоне Милик даже не попал в заявку своей команды на Серию А из-за желания покинуть лагерь неаполитанцев.

Наполи планирует сорвать планы Атлетико и продать Милика во Францию

Журналист Чиро Венерато в эфире "La Domenica Sportiva" на Rai TV сообщил, что "молотки" уже сделали предложение Наполи. Вест Хэм готов заплатить за этот трансфер 7 млн ​​евро. Ранее "партенопейци" требовали не менее 10 млн за игрока, который летом станет свободным агентом.

Отметим, что таким образом Вест Хэм перебил предложения конкурентов, которые давали за Милика 5 млн евро. Лондонцы вынуждены искать нового нападающего, так как продали Себастьяна Алле в Аякс.

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