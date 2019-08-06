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Вест Хем хоче підписатя форварда Базеля – потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів

12:47 440 Читать на русском
Вест Хем хоче підписатя форварда Базеля – потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів
Альбіан Аєті / Soccersouls

Форвард Базеля Альбіан Аєті може продовжити кар'єру у Вест Хемі. Швейцарці можуть зіграти проти Динамо в раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

Вест Хем націлився на нападника Базеля Альбіана Аєті, повідомляє Football Insider. "Молотки" запропонували швейцарцям 4,5 млн фунтів.

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Щоправда, керівництво Базеля не влаштовує така сума і вони хочуть отримати за футболіста 8 млн фунтів. Нагадаємо, цього літа Вест Хем продав австрійця Марко Арнаутовіча у Шанхай СІПГ.

Базель у раунді плей-офф Ліги чемпіонів може зустрітись із київським Динамо у разі якщо команди пройдуть ЛАСК та Брюгге відповідно.

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