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Вест Хэм может подписать форварда Базеля – потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов

12:47 66 Читати українською
Вест Хэм может подписать форварда Базеля – потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов
Альбиан Айети / Soccersouls

Форвард Базеля Альбиан Айети может продолжить карьеру в Вест Хэме. Швейцарцы могут сыграть против Динамо в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Вест Хэм нацелился на нападающего Базеля Альбиана Айети, сообщает Football Insider. "Молотки" предложили швейцарцам 4,5 млн фунтов.

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Правда, руководство Базеля не устраивает такая сумма и они хотят получить за футболиста 8 млн фунтов. Напомним, этим летом Вест Хэм продал австрийца Марко Арнаутовича в Шанхай СИПГ.

Базель в раунде плей-офф Лиги чемпионов может встретиться с киевским Динамо в случае если команды пройдут ЛАСК и Брюгге соответственно.

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