Вест Хэм в серии пенальти обыграл Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко вышли в стартовых составах своих команд и достойно смотрелись на фоне партнеров. Каждый из украинцев опасно стрелял по воротам.

Вест Хэм – Ман Сити: Зинченко в топ-3 лучших, Ярмоленко упускает момент матча – украинская битва в Кубке лиги

Манчестер Сити владел территориальным преимуществом, однако Вест Хэм неплохо отвечал. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее били лондонцы. Промах Фодена стал единственным в серии.

Таким образом, Манчестер Сити впервые за 5 лет вылетел из Кубка лиги. В четырех предыдущих сезонах Гвардиола неизменно выигрывал этот турнир.