Вест Хем хоче підписати вінгера Бенфіки – Ярмоленко ризикує отримати конкурента

Півзахисник Бенфіки Жедсон Фернандес може опинитись у Вест Хемі вже у зимове трансферне вікно.

Вест Хем хоче взяти в оренду вінгера Бенфіки Жедсона Фернандеса, інформує Sky Sports.

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Зазначається, що сторони розглядають угоду терміном на 1,5 року. Раніше повідомлялось, що Фернандесом цікавиться Манчестер Юнайтед, але гравець обрав Лондон за сімейними обставинами.

До слова, португалець провів лише 6 матчів у поточному сезоні за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, не відзначившись результативними діями.

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