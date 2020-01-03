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Вест Хем хоче підписати вінгера Бенфіки – Ярмоленко ризикує отримати конкурента

22:51 102 Читать на русском
Вест Хем хоче підписати вінгера Бенфіки – Ярмоленко ризикує отримати конкурента
Жедсон Фернандеш / Sky Sports

Півзахисник Бенфіки Жедсон Фернандес може опинитись у Вест Хемі вже у зимове трансферне вікно.

Вест Хем хоче взяти в оренду вінгера Бенфіки Жедсона Фернандеса, інформує Sky Sports.

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Зазначається, що сторони розглядають угоду терміном на 1,5 року. Раніше повідомлялось, що Фернандесом цікавиться Манчестер Юнайтед, але гравець обрав Лондон за сімейними обставинами.

До слова, португалець провів лише 6 матчів у поточному сезоні за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, не відзначившись результативними діями.

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