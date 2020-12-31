Вест Хем обрав найкращого гравця десятиліття – команда Ярмоленка відзначила ветерана клубу

Вест Хем також вирішив долучитись до підбивання підсумків останніх десяти років.

32-річний хавбек Марк Нобл став найкращим гравцем Вест Хема за десять років, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Англійський гравець приєднався до "молотобійців" ще у далекому 2004-му і з тих пір віддано захищав кольори лондонського клубу, за винятком 2006 року, коли Марк на правах оренди виступав за Іпсвіч та Халл Сіті.

В поточному сезоні АПЛ Нобл провів 16 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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