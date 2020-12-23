"Молоти" планують підсилення лінії атаки, але хочуть отримати гроші на трансфер. Для цього Вест Хем готовий продати Андрія Ярмоленка, повідомляє Mirror.

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За інформацією джерела, головною трансферною ціллю "молотів" є форвард Челсі Олів'є Жиру, який став чемпіоном світу 2018 року у складі Франції. Клуб українця розчарований виступами свого нападника Себастьяна Аллє та регулярними проблеми зі здоров'ям атакувального хавбека Майкла Антоніо, а тому хоче підсилитись.

До слова, у цьому сезоні Ярмоленко забив 2 голи і зробив 3 ассисти в 10 матчах. Transfermarkt оцінює хавбека у 7,5 млн євро.

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