Вест Хем готовий продати Ярмоленка заради трансферу чемпіона світу
Український хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко може стати розмінною монетою.
"Молоти" планують підсилення лінії атаки, але хочуть отримати гроші на трансфер. Для цього Вест Хем готовий продати Андрія Ярмоленка, повідомляє Mirror.
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За інформацією джерела, головною трансферною ціллю "молотів" є форвард Челсі Олів'є Жиру, який став чемпіоном світу 2018 року у складі Франції. Клуб українця розчарований виступами свого нападника Себастьяна Аллє та регулярними проблеми зі здоров'ям атакувального хавбека Майкла Антоніо, а тому хоче підсилитись.
До слова, у цьому сезоні Ярмоленко забив 2 голи і зробив 3 ассисти в 10 матчах. Transfermarkt оцінює хавбека у 7,5 млн євро.
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