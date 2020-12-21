"Ми у відмінній формі, і наша головна мета – здобути три очки, доклавши максимум зусиль. Я не хочу робити якихось прогнозів (про підсумкове місце Вест Хема – прим.ред). Під керівництвом Мануеля Пеллегріні ми були четвертими в таблиці, а потім все завершилося не дуже добре, тому я не буду нічого говорити. Краще промовчу і зроблю все, що в моїх силах.

Я хочу грати в кожному матчі. Зроблю все можливе, аби потрапити в стартовий склад. Коли я переходив до Вест Хема, моїм основним мотивом була гра під керівництвом Пеллегріні. Розмовляв з Сергієм Ребровим, і він говорив про особливий антураж на трибунах, про ці виняткові стосунки між уболівальниками та гравцями. Він сказав мені, що я повинен це відчути.

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Мені подобаються англійці. Думаю, їхня ментальність схожа з українською. Я з України, і там теж холодно.

У дитинстві моєю улюбленою іграшкою був футбол. Нині діти мають "Людину-павука", "Бетмена", але все, що було потрібно мені, це м'яч. Грати у футбол – єдине, чим я хотів займатися.

Я мріяв грати на великих аренах з тисячами галасливих фанатів. Мене заводить це відчуття. Коли футбол зупинився, це стало величезним потрясінням для усіх. Ви не розумієте, що відбувається, бачите загибель людей – це величезна трагедія. Було дуже важко зрозуміти всю ситуацію.

Гра без уболівальників? Це був великий шок для гравців, що вийшли на поле. Ми звикли грати для публіки, з великою кількістю емоцій. Адже протягом усієї кар'єри ми граємо для фанатів. Ми граємо, щоб показати усе, на що здатні, та отримувати овації, але зараз цього бракує. Це дуже, дуже складно.

Уболівальники повертаються, і ми з нетерпінням чекаємо, коли знову побачимо повні стадіони. Це буде величезне полегшення. В нинішніх обставинах дуже складно грати", – розповів Ярмоленко у короткому інтерв'ю OneFootball.

Нагадаємо, що Андрій перейшов у Вест Хем з Борусії Д в липні 2018 року за 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Відтоді українець провів 41 матч, забивши 9 м'ячів, але зі старту сезону 2020/21 зіграв трохи більше 90 хвилин.

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