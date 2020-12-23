Вест Хэм готов продать Ярмоленко ради трансфера чемпиона мира
Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко может стать разменной монетой.
"Молоты" планируют усиление линии атаки, но хотят получить деньги на трансфер. Для этого Вест Хэм готов продать Андрея Ярмоленко, сообщает Mirror.
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По информации источника, главной трансферной целью "молотов" является форвард Челси Оливье Жиру, который стал чемпионом мира 2018 года в составе Франции. Клуб украинца разочарован выступлениями своего нападающего Себастьяна Алле и регулярными проблемы со здоровьем атакующего хавбека Майкла Антонио, а потому хочет усилиться.
К слову, в этом сезоне Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах. Transfermarkt оценивает хавбека в 7,5 млн евро.
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