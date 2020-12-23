"Молоты" планируют усиление линии атаки, но хотят получить деньги на трансфер. Для этого Вест Хэм готов продать Андрея Ярмоленко, сообщает Mirror.

Ярмоленко признался, почему выбрал Вест Хэм – украинца убедили два тренера

По информации источника, главной трансферной целью "молотов" является форвард Челси Оливье Жиру, который стал чемпионом мира 2018 года в составе Франции. Клуб украинца разочарован выступлениями своего нападающего Себастьяна Алле и регулярными проблемы со здоровьем атакующего хавбека Майкла Антонио, а потому хочет усилиться.

К слову, в этом сезоне Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах. Transfermarkt оценивает хавбека в 7,5 млн евро.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею