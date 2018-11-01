Ярмоленко порівняв тренування в Динамо і Вест Хемі та зізнався, де важче

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко задоволений тренувальним процесом під керівництвом Мануеля Пеллегріні.

– Як відбувається тренувальний процес у Вест Хемі?

– Якщо одна гра в тиждень, то по одному тренуванню в день. В середині тижня – два тренування. Вони непрості, так скажу, бігати доводиться нормально.

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– Чим відрізняються тренування у Вест Хемі від тренувань в Динамо?

– В Англії швидкості інші, перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати з м'ячем. Звичайно, в цьому є відмінність.

– Де більші навантаження? У гранді українського футболу, чи в середняку АПЛ?

– Я думаю, це залежить не від чемпіонату, а від тренера, кожен бачить тренувальний процес по-своєму. Якщо брати Пеллегріні, або Реброва і Хацкевича, з якими я працював в Динамо, то більше фізичних вправ в Англії. Тренування важкі, але цікаві. Немає безглуздої біганини, ти весь час працюєш з м'ячем, робиш якісь вправи. Тобі цікаво і важко. Будь-якому футболісту подобається працювати з м'ячем, – цитує Ярмоленка офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, через важку травму Ярмоленко вибув на 6 місяців.

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