Кубок англійської ліги: Челсі перестріляв Дербі Лемпарда, Вест Хем Ярмоленка поступився Тоттенхему

У матчі 1/8 фіналу Кубка ліги Френк Лемпард поступився своєму рідному Челсі в бойовому матчі, Вест Хем продовжує не вигравати без Андрія Ярмоленка в старті.

Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги вдома приймав Дербі Каунті, тренером якого є легенда "синіх" Френк Лемпард. У першому таймі команди влаштували справжню перестрілку, яка закінчилась з рахунком 3:2 на користь лондонців, причому гості двічі забили у власні ворота. Цей рахунок і став остаточним.

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Вест Хем без Андрія Ярмоленка вдома був за всіма статтями обіграний іншим лондонським клубом Тоттенхемом. Дубль на рахунку Сон Хин Міна, ще один гол у складі "шпор" забив Фернандо Льоренте. За "молотобійців" відзначився Лукас Перес.

Арсенал на своєму полі вдома мінімально переграв представника Ліги 1 Блекпул завдяки голам Ліхтштайнера та Сміта-Роу. Матч завершився з двома вилученнями у складі обох команд.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Челсі – Дербі Каунті – 3:2

Голи: Томорі, 5 (автогол), Кіо, 21 (автогол), Фабрегас, 41 – Мерріотт, 9, Вогорн, 27

Вест Хем – Тоттенхем – 1:3

Голи: Перес, 71 – Сон, 17, 54, Льоренте, 75

Арсенал – Блекпул – 2:1

Голи: Ліхтштайнер, 33, Сміт-Роу, 50 – О'Коннор, 66

Вилучення: Гендузі (Арсенал), 57, О'Коннор (Блекпул), 84