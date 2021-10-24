В рамках недільної програми 9-го туру АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 9-й тур

Брентфорд – Лестер Сіті – 1:2

Голи: Йоргенсен, 60 – Тілеманс, 14, Меддісон, 73

Вест Хем – Тоттенхем – 1:0

Голи: Антоніо, 72

Тоттенхем і Вест Хем відкривали програму дня в Англії поєдинком на Олімпійському стадіоні. Обидві команди внаслідок перемоги могли піднятись у зону ЛЧ, хоча "шпорам" було достатньо й нічиї. У гонитві за таким кушем колективи обмінялися низкою класних моментів ще до перерви: господарі могли вийти вперед внаслідок бісіклети Форнальса (Льоріс парирував) і замикання його ж навісу у виконанні Соучека (повз дальню дев'ятку) – гості ж мали потужний постріл Моури метрів з 10-ти та удар Кейна головою (Фабіанскі виручив).

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В другому таймі небезпечних епізодів створили набагато менше. Тоттенхем і Вест Хем вели складну позиційну й контакту боротьбу, в якій ціна помилки була надзвичайно високою – і на 72-й хвилині "шпори" таки допустили її. Спочатку підвів Регілон, який обрізався у власному штрафному, дозволивши Форнальсу пробити метрів з 11-ти. Рикошетом від Дайєра м'яч пішов під поперечку, але Льоріс парирував – втім, після подачі з кутового Антоніо випередив Кейна, вистріливши з мінімальної відстані. 1:0!

Як і очікувалось, це гол вирішив долю зустрічі. Вест Хем святкує перемогу й підіймається на четверту позицію. Андрій Ярмоленко на поле так і не вийшов.

У паралельній зустрічі Брентфорд приймав Лестер. "Лиси" вважалися однозначними фаворитами, однак вже на 7-й хвилині гол забили "бджоли". Відзначився Тоні – щоправда, він святкував недовго, адже лайнсмен зафіксував офсайд. Прикро, адже ще через сім хвилин шедевральний удар Тілеманса з лету вивів "лисів" уперед. 0:1! Це був перший і останній постріл гостей у площину до перерви.

Брентфорд, попри значно вищу активність, відігратись у першому таймі не зміг, але через 15 хвилин після початку другого підопічні Томаса Френка таки добилися свого – гол забив Йоргенсен, який замкнув навіс Єнсена з кутового. Втім, клас Лестера знову витягнув Брендана Роджерса із складної ситуації: на 73-й хвилині Меддісон отримав розрізну передачу від свіжого Дака й впевнено переграв голкіпера – 1:2!

На жаль для Брентфорда, цей гол виявився останнім. Лестер тріумфує.

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