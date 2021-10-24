В рамках воскресной программы 9-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 9-й тур

Брентфорд – Лестер Сити – 1:2

Голы: Йоргенсен, 60 – Тилеманс, 14, Мэддисон, 73

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:0

Голы: Антонио, 72

Тоттенхэм и Вест Хэм открывали программу дня в Англии поединком на Олимпийском стадионе. Обе команды в результате победы могли подняться в зону ЛЧ, хотя "шпорам" было достаточно и ничьей. В погоне за таким кушем коллективы обменялись рядом классных моментов еще до перерыва: хозяева могли выйти вперед вследствие бисиклеты Форнальса (Льорис парировал) и замыкания его же навеса в исполнении Соучека (мимо дальней девятки) – гости же имели мощный выстрел Моури метров с 10 ти и удар Кейна головой (Фабиански выручил).

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Во втором тайме опасных эпизодов создали гораздо меньше. Тоттенхэм и Вест Хэм вели сложную позиционную и контактную борьбу, в которой цена ошибки была очень высокой – и на 72-й минуте "шпоры" таки допустили ее. Сначала подвел Регилон, который обрезался в собственной штрафной, позволив Форнальсу пробить метров с 11-ти. Рикошетом от Дайера мяч ушел под перекладину, но Льорис парировал – впрочем, после подачи с углового Антонио опередил Кейна, выстрелив с минимального расстояния. 1:0!

Как и ожидалось, это гол решил судьбу встречи. Вест Хэм празднует победу и поднимается на четвертую позицию. Андрей Ярмоленко на поле так и не вышел.

В параллельной встрече Брэнтфорд принимал Лестер. "Лисы" считались однозначными фаворитами, однако уже на 7-й минуте гол забили "пчелы". Отличился Тони – правда, он праздновал недолго, ведь лайнсмен зафиксировал офсайд. Обидно, ведь через семь минут шедевральный удар Тилеманса с лету вывел "лис" вперед. 0:1! Это был первый и последний выстрел гостей в створ до перерыва.

Брентфорд, несмотря на значительно более высокую активность, отыграться в первом тайме не смог, но через 15 минут после начала второго подопечные Томаса Фрэнка добились своего – гол забил Йоргенсен, который замкнул навес Йенсена с углового. Впрочем, класс Лестера снова вытащил Брендана Роджерса из сложной ситуации: на 73-й минуте Мэддисон получил разрезную передачу от свежего Дака и уверенно переиграл голкипера – 1:2!

К сожалению для Брэнтфорда, этот гол оказался последним. Лестер торжествует.

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