Чемпіонат Англії 2021/22, 9-й тур

Челсі – Норвіч – 7:0

Голи: Маунт, 8, 84 (пен), 90+1, Хадсон-Одой, 18, Джеймс, 42, Чілвелл, 57, Ааронс, 62 (автогол)

Крістал Пелас – Ньюкасл – початок о 17:00

Лідс – Вулверхемптон – початок о 17:00

Саутгемптон – Бернлі – початок о 17:00

Евертон – Уотфорд – початок о 17:00

Програму дня в АПЛ відкрив поєдинок на Стемфорд Брідж, де Челсі приймав Норвіч. Ніхто не сумнівався у тому, що лондонці влаштують розгром, адже "канарки" не виграли жодного матчу в поточному чемпіонаті, програвши сім з них. Останні надії на сенсацію були вбиті вже на 8-й хвилині зустрічі, коли Маунт прийняв м'яч перед штрафним і потужним ударом в лівий нижній кут відкрив рахунок – до речі, це його перший гол у сезоні.

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Ще за 10 хвилин Хадсон-Одой подвоїв перевагу господарів, а наприкінці першого тайму Маунт асистував Джеймсу – Ріс вийшов сам на сам з Крулом і перекинув його. 3:0! В другому ж таймі побиття продовжилось: на 57-й хвилині Чілвелл з передачі Ковачіча забив четвертий гол у ворота Норвіча, а на 63-й простріл Хадсона-Одоя у власні ворота підрізав Ааронс. Під кінець зустрічі Маунт ще й встиг хет-трик оформити, реалізувавши пенальті й розстрілявши порожні ворота у контратаці 3-в-1. Фінальний свисток зафіксував перемогу 7:0, внаслідок якої "аристократи" набрали 22 очки й відірвались від другої позиції на 4 залікових бали.

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