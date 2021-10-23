Манчестер Сіті вважався фаворитом поєдинку проти Брайтона, однак зустріч обіцяла бути непростою. Підопічні Грема Поттера трималися у зоні Ліги чемпіонів, зазнавши всього однієї поразки в чемпіонаті й маючи за плечима 5-матчеву безпрограшну серію. Крім того, за якістю оборони в АПЛ вони поступалися тільки Сіті й Челсі, пропустивши лишень 5 голів.

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Втім, крутий захист Брайтона почав тріщати по швах одразу з початком зустрічі. Вже на 8-й хвилині рахунок міг відкрити Канселу, який змістився з лівого флангу в центр і пробив у ближній кут (Санчес парирував), а на 11-й Жезус отримав пас на правий край штрафного й перекинув голкікпера – Данк в останню мить вибив м'яч з лінії! На 13-й же "містяни" святкували гол: Санчес після закидання від Гюндогана необачно вийшов з рамки й невдало вибив сферу, Бернарду Сілва тут же виконав скидку на Ілкая, а той розстріляв ворота – 1:0.

На 20-й та 21-й хвилинах Жезус і Гріліш пробивали з меж карного майданчика, однак удар Габі коліном парирував Санчес, а постріл Джека заблокував один із захисників. Ман Сіті не збавив тиск, і, зрештою, на 28-й хвилині відсвяткував друге взяття воріт – це Гріліш розігнав контратаку лівим флангом і прострілив на Фодена, а Філ з близької дистанції не схибив. Ще за три хвилини справа дійшла до розгрому: Гріліш увірвався на лівий край штрафного та пробив низом, Санчес парирував, а Жезус вистрілив з відскоку – м'яч, зрикошетивши від Фодена, влетів під ближню стійку. 3:0! Гол записали саме на Філа.

Брайтон міг відігратись до перерви зусиллями Марча, якому вдалося вистрілити з середньої дистанції у правий кут, однак точності Соллі забракло. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за рахунку 3:0 на користь "містян". Здавалося, що справу зроблено.

Господарі відверто розчарували, однак здаватись вони не збиралися. В другому таймі "чайкам" вдалося вирівняти хід зустрічі, а на 62-й хвилині Троссар замкнув подачу від Кукурельї, ледь не відновивши інтригу – Едерсон парирував його удар. На жаль, цей момент довгий час залишався єдиним. Манчестер Сіті контролював гру, однак із загостренням підопічні Пепа Гвардіоли мали проблеми.

На 70-х хвилинах коуч "містян" випустив Фернандінью й Де Брюйне. Їхня поява була вчасною, адже вже на 80-й Брайтон заробив пенальті за фол Едерсона проти Мвепу. Макаллістер точним ударом з "позначки" скоротив відставання в рахунку. 1:3! Після цього господарі почали насідати на ворота Сіті ще активніше, однак небезпечних моментів створити вже не вдавалося.

Фоден на 90-й хвилині міг ще й покарати суперника виходом віч-на-віч – втім, переграти Санчеса він не зміг. Не біда! У компенсований час Філ асистував свіжому Марезу. Ріяду після його передачі на правий край штрафного залишалося тільки пробити повз голкіпера. 1:4! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Олександр Зінченко, на жаль, просидів всю гру на лаві запасних.

Брайтон після цієї поразки залишився на 4-й позиції з 15 очками в активі. Манчестер Сіті, набравши 20 залікових балів, піднявся на другу сходинку. До Челсі "містянам" не вистачає двох пунктів.

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