Олександр Зінченко раптово випав із заявки через травму паху. Замість українця вперше з грудня в основі на гру АПЛ вийшов Тірні. Що цікаво, тоді теж була дуель саме проти команди Мойєса, в якій "каноніри" перемогли з рахунком 3:1. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Арсенал, почався о 16:00. Лондонці продовжують боротьбу з Манчестер Сіті, що напередодні скоротив відставання до 3 балів, за титул чемпіона Англії 2023. Артета виграв 5 з 6 поєдинків проти "молотів", а єдина нічия (3:3) трапилася на полі звітного суперника.

Вест Хем – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Кілька невимушених помилок команди Артети на перших хвилинах під пресингом, "молоти" не здатні покарати. Габріел після подачі Мартінеллі пристрілявся на 4-й. Ну, а на 7 хвилині Жезус відкрив рахунок з першого ж прицільного удару. Едегор покотив Вайту, той на порожні ворота, бразильський форвард відзначається третій тур поспіль, ніби й не було ніякої травми та тривалого відновлення. На 10 хвилині Арсенал покращив заявку на перемогу. Тірні підібрав, Мартінеллі подав на дальню праву стійку, де Едегор міг знову котити на порожні Жезусу, але вирішив епізод самотужки.

У господарів за 20 хвилин лише потрапляння Бенрами в притиснуту руку Холдінга. Побачити там пенальті могла лише упереджена людина з великою уявою. Привозить таки Арсенал сам собі проблеми на рівному місці. Партей завозився біля воріт, Райс перехопив, Пакета красиво підкотився під Габріела. Бенрама реалізував пенальті без проблем, і тут гол з першого ж влучання у площину. Партей ще й жовту хапнув. Бенрама втікав на чужу половину, Саїда вже накривало тріо "канонірів", але ганець вирішив таки зачепити алжирця.

Небезпечні стандарти, Антоніо та Соучек перевіряють Ремсдейла та щільність оборони гостей. На кілька хвилин Арсенал навіть поплив після привозу і серії ударних кутових. Команда Артети ніби геть кинула грати після двох швидких голів. За майже 40 хвилин лише заблокований удар Едегора. Супернику ж дозволили серію з 5 пострілів. Так, ці постійні контратаки і подачі Вест Хема не були чимсь надзвичайно гострим, але насторожує регулярність втрат, які супроводжують швидкі переходи "молотів" у наступ, і частота помилок при на стандартах, кількість яких зросла надто стрімко.

До перерви Арсенал контролював м'яч втричі частіше. Натомість Вест Хем стріляв по воротах вдвічі більше, зокрема і у штрафному, де кількість дотиків також була кращою в борця за виживання (14:9). Другий тайм починається з нової хвилі атак і стандартів господарів. І тут Мартінеллі заробляє пенальті ударом в руку Антоніо. Сака, проте, дав повз ліву стійку. Минуло якихось 2 хвилини, як господарі покарали за такий змарнований шанс. Керер у дотик з глибини закинув праворуч, Бовен з льоту ефектно прошив Ремсдейла.

Ще одна атака флангом Тірні, і лише невдалий останній пас Джаррода рятує Арсенал від ще більших неприємностей. І знову Бовен проти шотландця, накрутив перед тим кількох суперників, але Кіран відібрав у своєму штрафному. Після перерви Вест Хем уже й володіння прибрав до ніг (54% проти 26% у першій половині). Едегор раптово віддає в аут, характерний епізод, що символізує психологічний стан гостей. Перед подвійною заміною Арсенал дещо активізувався. Тірні класно обігрався з Жезусом, який мінімально не встиг замкнути стіночку.

Сака підібрав у штрафному, міг відкинути зовсім вільному Едегору, але вирішив закидати на ліву дальню стійку, де Бовен випередив Мартінеллі й вибив майже з лінії воріт. Жоржінью і Троссар замінили Партея та Жезуса на 66 хвилині. Дещо ризикований хід, адже Габі був одним із найкращих. Вест Хем захопився атакою і привіз недбалим пасом на чужій половині. Сака вилітав у контрнаступ, Едегор і Троссар відкривалися лівіше, але Букайо затягнув і пробив прямо в руки Фабіанскі.

Бенрама красиво перекинув за спини захисникам, Тірні блискуче відіграв до кінця, заблокувавши удар Бовена. Холдінг вже ніби й перехопив, але програв ще один відбір. Бенрама подав, Антоніо на межі офсайду поцілив у хрестовину. Вієйра і Нельсон замінили Тірні та Мартінеллі. Сака пробиває головою після подачі свіжого партнера. Нкетія замінив Едегора перед... подачею стандарту. Війєра подав на голову Холдінгу, удар без проблем для воротаря Вест Хема.

Арсенал набирає 74 очки і лише на 1 втрачений бал випереджає Манчестер Сіті. Хоча перемога над Саутгемптоном формально виведе вперед на 7 пунктів, якщо не враховувати двох поєдинків команди Гвардіоли в запасі. Вест Хем відривається від зони вильоту на 4 очки.