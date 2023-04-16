Александр Зинченко внезапно выпал из заявки из-за травмы паха. Вместо украинца впервые с декабря в основе на игру АПЛ вышел Тирни. Что интересно, тогда тоже была дуэль именно против команды Мойеса, в которой "канониры" победили со счетом 3:1. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Арсенал, начался в 16:00. Лондонцы продолжают борьбу с Манчестер Сити, накануне сократившим отставание до 3 баллов, за титул чемпиона Англии 2023. Артета выиграл 5 из 6 поединков против "молотов", а единственная ничья (3:3) случилась на поле отчетного соперника.

Вест Хэм — Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Несколько невынужденных ошибок команды Артеты на первых минутах под прессингом, "молоты" не способны наказать. Габриэл после подачи Мартинелли пристрелялся на 4-й. Ну, а на 7 минуте Жезус открыл счёт с первого же прицельного удара. Эдегор покатил Уайту, тот на пустые ворота, бразильский форвард отмечается третий тур подряд, будто и не было никакой травмы и длительного восстановления. На 10 минуте Арсенал улучшил заявку на победу. Тирни подобрал, Мартинелли подал на дальнюю правую стойку, где Эдегор мог снова катить на пустые Жезусу, но решил эпизод самостоятельно.

У хозяев за 20 минут лишь попадание Бенрамы в прижатую руку Холдинга. Увидеть там пенальти мог только предвзятый человек с большим воображением. Привозит таки Арсенал сам себе проблемы на ровном месте. Партей завозился у ворот, Райс перехватил, Пакета красиво подкатился под Габриэла. Бенрама реализовал пенальти без проблем, и тут гол с первого же попадания в створ. Партей ещё и жёлтую схватил. Бенрама убегал на чужую половину, Саида уже накрывало трио "канониров", но ганец решил таки зацепить алжирца.

Опасные стандарты, Антонио и Соучек проверяют Ремсдейла и плотность обороны гостей. На несколько минут Арсенал даже поплыл после привоза и серии ударных угловых. Команда Артеты будто напрочь бросила играть после двух быстрых голов. За почти 40 минут лишь заблокированный удар Эдегора. Сопернику же позволили серию из 5 выстрелов. Да, эти постоянные контратаки и подачи Вест Хэма не были чем-то чрезвычайно острым, но настораживает регулярность потерь, сопровождающих быстрые переходы "молотов" в наступление, и частота ошибок при на стандартах, количество которых возросло слишком стремительно.

До перерыва Арсенал контролировал мяч втрое чаще. Зато Вест Хэм стрелял по воротам вдвое больше, в том числе и в штрафной, где количество касаний также было лучше у борца за выживание (14:9). Второй тайм начинается с новой волны атак и стандартов хозяев. И тут Мартинелли зарабатывает пенальти ударом в руку Антонио. Сака, однако, дал мимо левой стойки. Прошло каких-то 2 минуты, как хозяева наказали за такой упущенный шанс. Керер в касание из глубины забросил справа, Бовен с лету эффектно прошил Рэмсдейла.

Еще одна атака флангом Тирни, и лишь неудачный последний пас Джаррода спасает Арсенал от еще больших неприятностей. И снова Бовен против шотландца, накрутившего перед тем нескольких соперников, но Киран отобрал в своей штрафной. После перерыва Вест Хэм уже и владение прибрал к ногам (54% против 26% в первой половине). Эдегор внезапно отдает в аут, характерный эпизод, символизирующий психологическое состояние гостей. Перед двойной заменой Арсенал несколько активизировался. Тирни классно обыгрался с Жезусом, который минимально не успел замкнуть стеночку.

Сака подобрал в штрафной, мог отбросить совсем свободному Эдегору, но решил забрасывать на левую дальнюю штангу, где Бовен опередил Мартинелли и выбил почти с линии ворот. Жоржиньо и Троссар заменили Партея и Жезуса на 66 минуте. Несколько рискованный ход, ведь Габи был одним из лучших. Вест Хэм увлекся атакой и привез небрежным пасом на чужой половине. Сака вылетал в контрнаступление, Эдегор и Троссар открывались левее, но Букайо затянул и пробил прямо в руки Фабиански.

Бенрама красиво перебросил за спины защитникам, Тирни блестяще отыграл до конца, заблокировав удар Бовена. Холдинг уже вроде и перехватил, но проиграл еще один отбор. Бенрама подал, Антонио на грани офсайда попал в крестовину. Виейра и Нельсон заменили Тирни и Мартинелли. Сака пробивает головой после подачи свежего партнёра. Нкетиа заменил Эдегора перед... подачей стандарта. Вийера подал на голову Холдингу, удар без проблем для вратаря Вест Хэма.

Арсенал набирает 74 очка и лишь на 1 потерянный балл опережает Манчестер Сити. Хотя победа над Саутгемптоном формально выведет вперед на 7 пунктов, если не учитывать двух поединков команды Гвардиолы в запасе. Вест Хэм отрывается от зоны вылета на 4 очка.