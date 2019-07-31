Герта – Вест Хем: феєричний камбек лондонців після виходу Ярмоленка, дебютні голи зіркових новачків

Лондонці подарували справжню феєрію у контрольному матчі проти представника Бундесліги.

Товариський матч

Герта – Вест Хем – 3:5

Голи: Кьопке, 3, 60, Зельке, 21, – Форналс, 11, Лансіні, 29, Аллє, 70, Діангана, 78, Антоніо, 90

Вже до 30-ї хвилини команди обмінялися двома м'ячами з кожного боку, щоразу Вест Хему довелося відігруватися. Дебютним голом за "молотків" відзначився Пабло Форналс, який прийшов цього літа з Вільяреала.

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У другому таймі Герта втретє вийшла вперед завдяки дублю Паскаля Кьопке, однак це був останній успіх берлінців у звітній зустрічі. Після серії замін на 60-ій хвилині гра Вест Хема стала значно потужнішою, а головне – відразу пішли голи. Серед свіжих гравців був і Андрій Ярмоленко, який також став одним з учасників камбеку, хоча й не відзначився асистом або голом.

М'ячі Аллє (екс-гравець Айнтрахта вслід за Форналсом відкрив лік своїх голів за новий клуб), Діангана і Антоніо перевернули все з ніг на голову – 5:3.

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