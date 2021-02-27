В рамках 26-го туру АПЛ Вест Бромвіч у рідних стінах мінімально здолав Брайтон. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 26-й тур

Вест Бромвіч – Брайтон – 1:0

Гол: Бартлі, 11

Нереалізовані пенальті: Грос, 19, Велбек, 74 (Брайтон)

Лідс – Астон Вілла – початок о 19:30

Ньюкасл – Вулверхемптон – початок о 22:00

Брайтон на виїзді зустрічався з одним із аутсайдерів турнірної таблиці Вест Бромвічем. Господарі розпочали значно активніше і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок – відзначився Бартлі. На 19-й "чайки" отримали шанс зрівняти завдяки пенальті, однак його не зумів реалізувати Грос – м'яч влучив у поперечину.

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У другій половині зустрічі рефері призначив ще один одинадцятиметровий і знову у ворота "дроздів". Однак, удача не всміхнулась "чайкам" і цього разу – Велбек влучив у ліву стійку. Зрештою, господарям вдалось втримати свої ворота "на замку" і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вест Бромвіча.

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