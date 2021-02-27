Чемпионат Англии 2020/21, 26-й тур

Вест Бромвич – Брайтон – 1:0

Гол: Бартли, 11

Нереализованные пенальти: Грос, 19, Уэлбек, 74 (Брайтон)

Лидс – Астон Вилла – начало в 19:30

Ньюкасл – Вулверхэмптон – начало в 22:00

Брайтон на выезде встречался с одним из аутсайдеров турнирной таблицы Вест Бромвичем. Хозяева начали значительно активнее и уже на 11-й минуте открыли счет – отличился Бартли. На 19-й "чайки" получили шанс сравнять благодаря пенальти, однако его не сумел реализовать Грос – мяч попал в перекладину.

Манчестер Сити дуплетом центрбеков дожал Вест Хэм – Зинченко попробовал новый "костюм", а лондонцам рано в Европу

Во второй половине встречи рефери назначил еще один одиннадцатиметровый и снова в ворота "дроздов". Однако, удача не улыбнулась "чайкам" и на этот раз – Уэлбек попал в левую стойку. В конце концов, хозяевам удалось удержать свои ворота "на замке" и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вест Бромвича.

Арбитр АПЛ из-за своей ошибки трижды менял решение после гола, забитого со штрафного – сюрреализм дня