Брайтон в матче с двумя нереализованными пенальти уступил Вест Бромвичу
В рамках 26-го тура АПЛ Вест Бромвич в родных стенах минимально одолел Брайтон. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 26-й тур
Вест Бромвич – Брайтон – 1:0
Гол: Бартли, 11
Нереализованные пенальти: Грос, 19, Уэлбек, 74 (Брайтон)
Лидс – Астон Вилла – начало в 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон – начало в 22:00
Брайтон на выезде встречался с одним из аутсайдеров турнирной таблицы Вест Бромвичем. Хозяева начали значительно активнее и уже на 11-й минуте открыли счет – отличился Бартли. На 19-й "чайки" получили шанс сравнять благодаря пенальти, однако его не сумел реализовать Грос – мяч попал в перекладину.
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Во второй половине встречи рефери назначил еще один одиннадцатиметровый и снова в ворота "дроздов". Однако, удача не улыбнулась "чайкам" и на этот раз – Уэлбек попал в левую стойку. В конце концов, хозяевам удалось удержать свои ворота "на замке" и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вест Бромвича.
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