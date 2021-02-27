На 34-й хвилині зустрічі "чайки" отримали право на перспективний штрафний удар. Головний рефері Лі Мейсон дав свисток, а захисник гостей Льюїс Данк забив гол. І тут почалося.

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Спочатку арбітр м'яч не зарахував, але згодом змінив своє рішення – рахунок став рівним. Після цього втрутився VAR, і гол знову був скасований. Виявилося, що дозвіл виконувати штрафний був даний занадто рано – Вест Бромвіч ще не вибудував стінку.

Зауважимо, що перед звітним туром Вест Бромвіч перебував на передостанньому місці турнірної таблиці без шансів покращити своє становище, а Брайтон розташувався у чотирьох очках над зоною вильоту.

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