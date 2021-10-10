"У мене була можливість зіграти з найбільшими чемпіонами і проти них. Саме цього я хотів найбільше. У підсумку я закохався у цей клуб. Тому я завжди повністю викладаюся.

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Парижанин назавжди? Я знаю, що буду тут завжди", – цитує Верратті beIN Sports.

Нагадаємо, Марко розпочав свою професіональну кар'єру у Пескарі, а вже у 2012-му перебрався у ПСЖ за 12 млн євро. Чинний контракт італійця з парижанами розрахований до літа 2024-го.

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