"У меня была возможность сыграть с самыми великими чемпионами и против них. Именно этого я хотел больше всего. В итоге я влюбился в этот клуб. Поэтому я всегда полностью выкладываюсь.

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Парижанин навсегда? Я знаю, что буду здесь всегда", – цитирует Верратти beIN Sports.

Напомним, Маркj начал свою профессиональную карьеру в Пескаре, а уже в 2012-м перебрался в ПСЖ за 12 млн евро. Действующий контракт итальянца с парижанами рассчитан до лета 2024-го.

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