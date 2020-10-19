Програму 4-го туру Серії А закривав поєдинок між Вероною та Дженоа. Перша в разі перемоги могла піднятися аж у зону Ліги чемпіонів – і підопічні Івана Юріча зробили для цього все можливе.

Веронці перестріляли генуезців за ударами (17:6), 10 разі влучали в площину воріт, більше володіли м'ячем та загалом виглядали цікавіше, однак ні до перерви, ні після неї прошити голкіпера гостей їм не вдалося. Навіть вихід дебютанта – Ніколи Калініча – не допоміг забити бодай один гол у ворота Дженоа. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Верона набрала сім очок і за додатковими показниками обійшла Рому, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Дженоа, маючи в активі чотири залікових бали, тепер посідає одинадцяту сходику.