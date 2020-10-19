Верона разошлась миром с Дженоа – экс-днепрянин не сумел забить в дебютном матче после возвращения в Серию А
Никола Калинич не помог Вероне победить Дженоа (0:0).
Программу 4-го тура Серии А закрывал поединок между Вероной и Дженоа. Первая в случае победы могла подняться аж в зону Лиги чемпионов – и подопечные Ивана Юрича сделали для этого всё возможное.
Веронцы перестреляли генуэзцев по ударам (17:6), 10 раз попадали в створ, больше владели мячом и вообще выглядели интереснее, однако ни до перерыва, ни после прошить голкипера гостей им не удалось. Даже выход дебютанта – Никогда Калинича – не помог забить хотя бы один гол в ворота Дженоа. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Таким образом, Верона набрала семь очков и по дополнительным показателям обошла Рому, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Дженоа, имея в активе четыре зачётных балла, теперь занимает одиннадцатую строчку.