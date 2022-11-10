Ювентус переміг Верону у матчі 14 туру Серії А (1:0). Дивіться відео гола та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Завдяки виїзній перемозі над Вероною (1:0) Ювентус піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. Але сама гра залишила більше запитань, ніж дала відповідей. Головний арбітр зустрічі Марко Ді Белло ухвалив кілька суперечливих рішень, не призначивши у ворота команди Аллегрі два пенальті.

Ювентус у скандальному матчі з двома непризначеними пенальті здолав Верону і піднявся у топ-3 Серії А

Обидві "точки" мали бути призначені за рахунку 1:0 на користь Юве – на 60-й хвилині Мойзе Кін відзначився після передачі Адрієна Рабйо. А ось вилучити Алекса Сандро арбітр не побоявся. Щоправда, ця подія сталася вже у компенсований час.

Завдяки спірному суддівству "стара синьйора" здобула п'яту поспіль суху перемогу в чемпіонаті, чого з командою не траплялося з грудня 2018 року.