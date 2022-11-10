Ювентус победил Верону в матче 14 тура Серии А (1:0). Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Благодаря выездной победе над Вероной (1:0) Ювентус поднялся на третью строчку турнирной таблицы. Но сама игра оставила больше вопросов, чем дала ответов. Главный арбитр встречи Марко Ди Белло принял несколько спорных решений, не назначив в ворота команды Аллегри два пенальти.

Ювентус в скандальном матче с двумя неназначенными пенальти одолел Верону и поднялся в топ-3 Серии А

Обе "точки" должны были быть назначены при счёте 1:0 в пользу Юве – на 60-й минуте Мойзе Кин отличился после передачи Адриена Рабьо. А вот удалить Алекса Сандро арбитр не побоялся. Правда, это событие произошло уже в компенсированное время.

Благодаря спорному судейству "старая синьора" добыла пятую подряд сухую победу в чемпионате, чего с командой не случалось с декабря 2018 года.

