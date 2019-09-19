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Верон відмовився порівнювати Мессі з Марадоною

21:06 108 Читать на русском
Верон відмовився порівнювати Мессі з Марадоною
Мессі та Марадона / EFE

Колишній півзахисник збірної Аргентини Хуан Себастьян Верон уникнув відповіді на одвічне запитання, хто кращий – Дієго Марадона чи Ліонель Мессі.

"Порівнювати їх важко, дуже складно.

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Хтось обере Марадону, оскільки він здобув Кубок світу. Ті, хто не бачив гру у виконанні Дієго, та бачив Мессі, оберуть Ліонеля. На мою думку, подібні порівняння гравців із величезним внеском у футбол є дуже несправедливими. Самі ці дискусії не призводять до результату і є марними.

Різні епохи, швидкість футболу та особистості в хорошому розумінні – назву такі відмінності. Дієго ознаменував собою епоху, а Мессі виділяється варіативністю на полі. Без сумніву, це два легендарних гравці, і нам пощастило, що вони аргентинці", – цитує Верона 90min.

Відзначимо, що Хуан Себастьян Верон грав поруч із Дієго Марадоною у Бока Хуніорс у середині 90-х, а з Ліонелем Мессі виступав разом у збірній Аргентини.

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Теги
Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона Хуан Себастьян Верон Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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