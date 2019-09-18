Хаві анонсував найкращого гравця після епохи Мессі та Роналду

Екс-хавбек Барселони та збірної Іспанії Хаві Ернандес оцінив потенційні заміни для Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"Мессі та Роналду домінували в голосуваннях за найкращого гравця так довго, що тепер важко пригадати, що було до цього. Для мене Лео – найкращий футболіст усіх часів. Незважаючи на те що і він, і Кріштіану все ще грають на дуже високому рівні, скоро прийде момент, коли хтось забере їхні ролі собі.

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Ми бачимо молодих гравців, які в майбутньому можуть стати найкращими в світі, як і раніше пригадуємо Неймара, Мбаппе, Салаха і, звичайно, Стерлінга. На даний момент моя думка така – Стерлінг лідирує в цій гонці. Він завжди був чудовим футболістом і загрожував воротам суперників, але під керівництвом Гвардіоли він став одним з найкращих в світі.

Я знаю, як працює Пеп. Він напевно тісно працював з ним з моменту свого призначення і пояснював Рахіму, в яких моментах йому потрібно додати і над чим потрібно працювати. Результат ми бачимо вже зараз – Стерлінг все ще молодий і має потенціал стати найкращим в світі", – цитує Хаві Mirror.

В поточному сезоні АПЛ форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг провів 5 матчів, та встиг відзначитись 5-ма голами.

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