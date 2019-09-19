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Верон отказался сравнивать Месси с Марадоной

21:07 35 Читати українською
Верон отказался сравнивать Месси с Марадоной
Месси и Марадона / EFE

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон ушел от ответа на извечный вопрос, кто лучше – Диего Марадона или Лионель Месси.

"Сравнивать их трудно, очень сложно.

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Кто-то выберет Марадону, поскольку он завоевал Кубок мира. Те, кто не видел игру в исполнении Диего, но видел Месси, выберут Лионеля. По моему мнению, подобные сравнения игроков с огромным вкладом в футбол являются очень несправедливыми. Сами эти дискуссии не приводят к результату и бесполезны.

Разные эпохи, скорость футбола и личности в хорошем смысле – назову такие различия. Диего ознаменовал собой эпоху, а Месси выделяется вариативностью на поле. Без сомнения, это два легендарных игрока, и нам повезло, что они аргентинцы", – цитирует Верона 90min.

Отметим, что Хуан Себастьян Верон играл рядом с Диего Марадоной в Бока Хуниорс в середине 90-х, а с Лионелем Месси выступал вместе в сборной Аргентины.

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Теги
Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Хуан Себастьян Верон Мир Лионель Месси Лионель Месси
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