Марадона презентований у статусі головного тренера аргентинської Хімнасії – фанати клубу вогняно зустріли легенду

Фанати аргентинської Хімнасії дуже тепло привітали легендарного Дієго Марадону на посаді головного тренера команди.

Дієго Марадона був презентований у статусі наставника Хімнасії з Ла-Плати, передає TNT.

Марадона призначений головним тренером аргентинської Хімнасії

Фанати клубу дуже тепло зустріли легенду збірної Аргентини, співаючи пісні на честь Марадони та запалюючи піротехніку.

"Я не чарівник. Мені подобається працювати. Я люблю працювати і отримувати за це гроші, я робив це все життя", – заявив Марадона на презентації.

Нагадаємо, останнім клубом, який тренував Марадона був мексиканський Дорадос. Дієго покинув клуб у червні 2019 року через проблеми зі здоров'ям. Відзначимо, що Хімнасія посідає останнє місце в чемпіонаті Аргентини, маючи 1 пункт після 5 зіграних турів.

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