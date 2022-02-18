"Хочу привітати вболівальників та клуб із перемогою. Але це нічого не означає. 24 лютого у нас матч-відповідь. Я знаю силу Браги. Респект та повага обороні, за яку ми переживали. Я вдячний усім футболістам.

Шериф – Брага – 2:0 – відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Ми віддзеркалили гру Браги, у них у розпалі чемпіонат, вони зіграні, у нас чемпіонату не було. Завдання було зіграти від оборони. Вперше зіграли 5-2-3, команда впоралася.

Я радий за тих хлопців, які пішли. Це плюс і клубу, ми показали, що можемо виховувати футболістів та віддавати у сильніші клуби. Були пропозиції щодо Траоре та Дуланто. Я радий, що вони обрали Шериф, вони знадобляться команді", – сказав Вернидуб під час післяматчевої прес-конференції.

Шериф солідно обіграв Брагу в матчі 1/16 ЛЄ – Вернидуб повторив пекло Шахтаря для екс-гравців Барселони і Ман Сіті