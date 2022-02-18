"Хочу поздравить болельщиков и клуб с победой. Но это ничего не значит. 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу Браги. Респект и уважение обороне, за которую мы переживали. Я благодарен всем футболистам.

Шериф – Брага – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мы отразили игру Браги, у них в разгаре чемпионат, они сыграны, у нас чемпионата не было. Задача была сыграть от обороны. Впервые сыграли 5-2-3, команда справилась.

Я рад за тех ребят, которые ушли. Это плюс клубу, мы показали, что можем воспитывать футболистов и отдавать в более сильные клубы. Были предложения по Траоре и Дуланто. Я рад, что они выбрали Шериф, они понадобятся команде", – сказал Вернидуб во время послематчевой пресс-конференции.

Шериф солидно обыграл Брагу в матче 1/16 ЛЕ – Вернидуб повторил ад Шахтера для экс-игроков Барселоны и Ман Сити