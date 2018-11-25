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Вернидуб: Є попит на 3-4 футболістів Зорі

17:42 218 Читать на русском
Вернидуб: Є попит на 3-4 футболістів Зорі
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував нічию з Олімпіком та розповів про попит на гравців луганської команди.

"Зіграли внічию 1:1, хоча їхали до Києва за трьома очками. Діватись нам немає куди. Тим паче, в цьому році залишилося тепер лише два поєдинки. Одна гра на виїзді і одна вдома.

Потрібно брати очки по максимуму, тому що так можна і не потрапити до першої шістки. Думаю, Олімпік теж це розумів. Якщо бути справедливим – була рівна гра. Моменти були і у нас, і у них.

Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Після того, як забили гол, потрібно було заспокоїти гру, покласти м'яч вниз і взяти його під контроль. А ми навпаки, допускали безглузді помилки. Коли йде простріл у штрафну, не варто його зупиняти, а потрібно просто вибивати або в аут або ж на кутовий.

Наш футболіст вирішив інакше і заробив безглуздий пенальті. Ну що зробиш? Будемо вчитися на помилках. Для нас рахунок 1:1 – це велика втрата очок.

Олімпік та Зоря розписали бойову нічию

Щодо зимових трансферів не можу нічого сказати. Постараємося зберегти те, що є. Мені, як тренеру, дуже хотілося б хоча б рік-два зіграти одним складом. Але, на жаль, життя диктує нам інші умови. Давайте почекаємо. Знаю, що є попит на трьох-чотирьох футболістів. Це немало для нашого клубу", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Україна16 тур

Олімпік - Зоря: Неділя 25 листопада 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Зоря
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Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Олімпік - Зоря Зоря Зоря
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