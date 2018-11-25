Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік та Зоря зіграли внічию у 16 турі УПЛ (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України 2018/2019, 16-й тур

Олімпік – Зоря – 1:1

Голи: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Олімпік та Зоря розписали бойову нічию

Команди забили по голу у другому таймі. Спочатку Вернидуб зробив рахунок 1:0 на користь Зорі, а згодом Балашов відновив паритет з пенальті.

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Фінальний свисток головного арбітра зафіксував результативну нічию. Зоря набрала 22 очка та залишилась на сьомій сходинці, в той час як Олімпік набрав 19 залікових балів та піднявся на дев'яте місце.