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Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

17:17 90 Читать на русском
Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік та Зоря зіграли внічию у 16 турі УПЛ (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України 2018/2019, 16-й тур

Олімпік – Зоря – 1:1

Голи: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Олімпік та Зоря розписали бойову нічию

Команди забили по голу у другому таймі. Спочатку Вернидуб зробив рахунок 1:0 на користь Зорі, а згодом Балашов відновив паритет з пенальті.

Шевчук: У Зорі був тільки один момент – вони з нього забили

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував результативну нічию. Зоря набрала 22 очка та залишилась на сьомій сходинці, в той час як Олімпік набрав 19 залікових балів та піднявся на дев'яте місце.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна16 тур

Олімпік - Зоря: Неділя 25 листопада 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Зоря
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Олімпік - Зоря Зоря Зоря Відеоновини Олімпік Олімпік
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