Юрий Вернидуб ближайшее время может перебраться из Беларуси в Казахстан – украинцы сватают в одного из лидеров местного первенства.

Вернидуб может стать главным тренером Астаны в ближайшее время, утверждает Goalkz.kz.

Вернидуб официально покинул Шахтер Солигорск – клуб идет на первом месте

Отметим, что украинец только сегодня, 31 августа, покинул Шахтер Солигорск. В официальной версии говорится о том, что Вернидуб покинул клуб по семейным обстоятельствам, однако, стало известно, что причиной его ухода стал конфликт с руководством.

Напомним, Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба стал лидером чемпионата Беларуси, имея в активе 43 очка и опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Кроме этого, белорусский клуб драматично вылетел из Лиги Европы, уступив молдавской Сфынтул в серии пенальти.

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