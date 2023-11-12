"Передусім хочу сказати, що був непоганий матч у виконанні обох команд. І Кривбас, і Динамо хотіли перемогти. Так, ми програли сьогодні, але я не бачу нічого страшного. Найголовніше, що є гра. Будемо рухатися далі, кожен матч для нас – це матч, в якому ми хочемо взяти три бали.

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Пропустили м’яч, ішли вперед, хотіли відігратися, але сталася червона картка. Якщо я скажу, що там нічого не було, то будуть говорити, що Вернидуб не любить програвати. Подивіться та зробіть висновки, чи був там дотик до гравця з боку Бескоровайного. Що є, те є.

Понад 75 хвилин у меншості, але ми грали, ми хотіли забити. У нас були моменти для цього. Не пощастило. Я можу привітати Динамо з перемогою, але ми програли бій, а не війну", – сказав Вернидуб в ефірі YouTube-каналу Кривбаса.

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