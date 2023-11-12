"Прежде всего хочу сказать, что был неплохой матч в исполнении обеих команд. И Кривбасс, и Динамо хотели победить. Да, мы проиграли сегодня, но я не вижу ничего страшного. Самое главное, что есть игра. Будем двигаться дальше, каждый матч для нас – это матч, в котором мы хотим взять три балла.

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Пропустили мяч, шли вперед, хотели отыграться, но случилась красная карточка. Если я скажу, что там ничего не было, то будут говорить, что Вернидуб не любит проигрывать. Посмотрите и сделайте выводы, было ли там касание к игроку со стороны Бескоровайного. Что есть, то есть.

Более 75 минут в меньшинстве, но мы играли, мы хотели забить. У нас были моменты для этого. Не повезло. Я могу поздравить Динамо с победой, но мы проиграли бой, а не войну", – сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала Кривбасса.