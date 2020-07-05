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Вернидуб розгромною перемогою вивів Шахтар С в лідери чемпіонату Білорусі

19:47 - Читать на русском
Вернидуб розгромною перемогою вивів Шахтар С в лідери чемпіонату Білорусі
Торпедо-БелАЗ – Шахтар С – 1:4

Солігорський Шахтар нарешті зміг очолити турнірну таблицю білоруської Вищої ліги.

Чемпіонат Білорусі, 16 тур

Торпедо-БелАЗ – Шахтар С – 1:4

Голи: Премудров, 77Івановіч, 12, Лисакович, 58, 83, Подстрєлов, 86

Після трьох нічиїх поспіль команда Юрія Вернидуба розібралася з Торпедо, який перед матчем відставав всього на одне очко. Віталій Лисакович вкотре довів, що наразі він є одним з найкращих гравців сезону в Білорусі. Спочатку зірка "гірників" віддав тонку передачу на Івановіча, а по перерві сам подвоїв перевагу своєї команди.

Вернидуб ризикує втратити лідера через серйозні фінансові проблеми Шахтаря С

Здавалося, що гості вже можуть святкувати перемогу, але кінцівка вийшла дещо напруженою. Премудров переграв усіх на другому поверсі, давши Торпедо надію на нічию. Шахтар швидко прийшов до тями, і знову на перших ролях опинився Лисакович – дубль 22-річного нападника. Через кілька хвилин Подстрєлов остаточно добив суперника.

Розгром Торпедо дозволив команді Вернидуба вийти в лідери турнірної таблиці. БАТЕ наразі поступається за різницею голів, а Німан ще повинен перемогти в перенесеному матчі.

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Теги
Українці за кордоном Світ Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь
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