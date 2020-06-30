Вернидуб ризикує втратити лідера через серйозні фінансові проблеми Шахтаря С

Шахтар Солігорськ може попрощатись із лідером команди Віталієм Лисаковичем через фінансові труднощі.

"Гроші за Лисаковича можуть знадобитися вже в другій частині чемпіонату. В Солігорську можливе скорочення фінансування футбольного клубу", – стверджує журналіст телеканалу Беларусь 5 Павло Капуцький.

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"Чи багато факторів існує для подібних заходів? Вони завжди існують. Тим більше в цьому році, коли дуже багато чинників, які на це можуть вплинути. І від єврокубків теж буде багато що залежати. Дати ніби як і визначені, але незрозуміло з тими ж виплатами, і на якому рівні вони будуть, скільки раундів команда пройде. Факторів багато", – наводить слова директора Шахтаря Андрія Леончика Tribuna.

Зазначимо, що Віталій Лисакович є лідером Шахтаря Солігорськ, який тренує Юрій Вернидуб. В активі форварда 14 матчів та 7 забитих м'ячів у матчах чемпіонату Білорусі. Додамо, що підопічні українського фахівця посідають друге місце з 27 очками, перший БАТЕ має 30 пунктів.

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