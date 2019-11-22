Вернидуб: Росії не варто було приходити в Україну – ми самі прекрасно розібралися б з усім цим

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів про своє ставлення до Росії та інших країн, які входили до складу СРСР.

"Варіанти продовження своєї кар'єри в Росії відкидаю начисто. І давайте я відразу відповім, щоб більше цією темою мене не смикали. Білорусь для мене – так. Будь-яка пострадянська країна – так. Крім Росії.

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Хто має рацію, розсудить тільки час. Але я думаю, ми ні в чому не винні. Україна була б винною лише в тому випадку, якщо б прийшла на чиюсь територію. На жаль, прийшли на нашу. Вважаю, що не варто було приходити – ми самі прекрасно розібралися б у цьому. Росія ж змогла розібратися з Чечнею? Ніхто ж не заважав і ніхто не приходив? Інша справа, якби ми звернулися і кричали "допоможіть". Хочу раз і назавжди закрити у вас цю тему.

А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті. Вони потрібні, але не хочу їх отримувати – хочу заробляти. Тоді легше і збирати, і витрачати. Коли ж починаєш каламутити, робиш щось не те, а вимагаєш багато чого – це неправильно. Так мене виховали батьки, і я їм вдячний", – сказав Вернидуб у коментарі Pressball.by.

Нагадаємо, український фахівець 7 листопада очолив солігорський Шахтар, з 2011 по 2019 рік він працював головним тренером луганської Зорі.

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