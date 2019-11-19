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Вернидуб очікував на пропозицію від амбітного українського клубу, – Циганик

22:14 1479 Читать на русском
Вернидуб очікував на пропозицію від амбітного українського клубу, – Циганик
Юрій Вернидуб / фото: Шахтар Солігорськ

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, де міг продовжити тренерську кар'єру екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб.

"Бажаю Вернидубу успіхів. Він говорив, що у нього була пропозиція від солігорського Шахтаря, а також ще від кількох клубів.

Вернидуб розпочав роботу в солігорському Шахтарі

Він хотів працювати в амбітному клубі, який ставить перед собою амбітні цілі. Будемо сподіватися, що у нього все вийде, і він стане чемпіоном Білорусі, побудувавши там хорошу команду.

Вернидуб дуже довго чекав на пропозицію від якогось амбітного українського клубу, але так і не дочекався. Ну скільки можна чекати? Потрібно весь час працювати. Приклад – Скрипник, який поїхав до Латвії, виграв там з Ригою чемпіонат. Тренер повинен весь час працювати, бути в процесі. У Вернидуба досить серйозне бажання проявити себе в Білорусі, бажаємо йому успіху в цьому", – поділився Циганик в програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Шахтар С посідає третю сходинку білоруської першості за два тури до фінішу. Новоспечена команда Вернидуба поступається двома очками БАТЕ і сімома брестському Динамо.

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